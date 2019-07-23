شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمرات الشباب.. منصة مفتوحة للحوار والتعبير عن الآراء تعكس تبني الدولة لفكر جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصبحت مؤتمرات الشباب متنفسا يعبر فيه الشباب عن آمالهم وتطلعاتهم بكل حرية وشفافية، حيث يجدون رئيس الدولة يستمع لهم ويدون ملاحظاتهم ويستجيب لآرائهم ويكلف الحكومة بتنفيذ ما تخرج منه هذه المؤتمرات من نتاپج وتوصيات، فأصبحت مؤتمرات الشباب منصة حوارية مفتوحة، ويسعى الجميع للمشاركة فيها بكل جدية، خاصة الشباب الذين لم يكن يجد من يستمع لصوته قبل تنظيم تلك المؤتمرات التي سنستعرض في السطور التالية بدايتها وما تشمله من فعاليات جعلت الجميع يتهافت على الحضور عليها وينتظرها بشغف كبير.

بداية الفكرة

مر الشباب المصري بالعديد من التحديات، والتي تمثلت في عدم تمكينهم على الأصعدة الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى عدم وجود تواصل فعال بين الشباب والمسؤولين الحكوميين في الدولة، وبرزت هذه التحديات على السطح بشكل أوضح بعد ثورة يناير 2011، ومع تولي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، جاء ملف الشباب على رأس أولويات الدولة.

وكانت البداية مع إطلاق عام 2016 عاما للشباب المصري، حيث ضم هذا العام إطلاق العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف الشباب في مختلف المجالات، ومنها على مستوى التأهيل والتدريب إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية السياسية، والمجتمعية والإدارية في الدولة، بالإضافة إلى بنك المعرفة المصرى، والذي تم انشاؤه إيمانا من الدولة المصرية بأهمية التعليم، ويعتبر بنك المعرفة بمثابة أكبر مكتبة أرشيفية وأكاديمية مصرية عبر الانترنت تتيح الوصول إلى مصادر وموارد وأدوات تعليمية للقراء والباحثين، هذا بالإضافة إلى المبادرات الاقتصادية مثل مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال ضخ نحو 200 مليار چنيه مصري في صورة قروض چديدة تتم دراستها بعناية من خلال البنوك، فضلا عن توفير التدريب اللازم للشباب من أجل رفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات وبالتنسيق مع الجهات المعنية .

وايضا تخصيص للشباب نسبة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذي يعتبر واحدا من أهم المشروعات التي تم إطلاقها والذي يهدف إلى تكوين مجمعات عمرانية زراعية متكاملة وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، فضلا عن سد الفجوة الغذائية وتحقيق حلم الريف المصري الجديد الذي يحقق التنمية المستدامة، ثم جاءت فكرة استحداث مؤتمرات الشباب، والتي تهدف إلى فتح باب الحوار مع الشباب وإطلاق منصة مفتوحة للحوار والتعبير عن الآراء، وتحت شعار «ابدع.انطلق» أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ ٢٠١٦، ليصبح ملتقى للحوار المباشر بين الدولة ومؤسساتنا المختلفة والشباب المصري الواعد الذي يأمل في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء لبحث مختلف التحديات التي تواجه الوطن وطرح رؤى الشباب نحو مواجهتها.

النسخ المتنوعة لمؤتمرات الشباب

في إطار حرص رئيس الجمهورية على الاستماع لآراء الشباب ،جاءت فكرة المؤتمرات تحت شعار«ابدع.انطلق» لتؤكد تبني الدولة لفكر جديد متمثل في إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آمالهم ومتطاباتهم، مما مثل حالة فريدة لم تشهدها مصر من قبل، حالة تعبر عن المواجهة والشفافية بين الشباب والدولة، ومشاركة مجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الفئات والتخصصات والمحافظات، فتحولت هذه المؤتمرات إلى مصنع للطاقة الإيجابية والتفاؤل بصورة عامة وفي المحافظات التي عقدت فيها بصورة خاصة.

ولعل أصداء نجاح المؤتمر لم تقتصر على الجانب المحلي فقط، فقد أبدى عدد من رؤساء الدول إعجابهم بفكرة المؤتمر وحرصوا على التعرف على التجربة المصرية فيما يتعلق بالمؤتمرات الوطنية للشباب وتطبيقها في بلدانهم.

وتم إطلاق فكرة المؤتمرات الشبابية بداية من إطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ بداية من ٢٧:٢٥ اكتوبر ٢٠١٦، ثم توالت نسخ مؤتمرات الشباب، واستحدثت فكرة المؤتمرات الشبابية ليتم إطلاق المؤتمرات الدورية الشبابية فكان إطلاق المؤتمر الوطني الأول للشباب في القاهرة بفندق الماسة ديسمبر 2016، وكانت النسخة الثانية من المؤتمر في أسوان، وذلك في 27 يناير من عام 2017، والمؤتمر الثالث بالإسماعيلية في الفترة من 27:25 إبريل 2017 بالتزامن مع الاحتفال بعيد تحرير سيناء، في حين انعقد المؤتمر الدورى الرابع للشباب بمكتبة الإسكندرية على مدار يومي 24-25 يوليو 2017، وعقد المؤتمر الدورى الخامس للشباب في القاهرة بفندق الماسة في 16 مايو من عام 2018، أما المؤتمر الوطني الدورى السادس للشباب فقد عقد في جامعة القاهرة على مدار يومي 28-29 يوليو 2018.

الشباب يشرف على المؤتمرات

تمثل مؤتمرات الشباب وحدة تنظيمية فريدة يديرها الشباب بأنفسهم، فقد استطاعت مؤتمرات الشباب أن تكون البوتقة التي انصهرت فيها الخبرات المتنوعة للشباب المصري في مختلف المجالات ومن مختلف المحافظات، الأمر الذي ساعد على أن تدار المؤتمرات بدرجة عالية من التنظيم والإنشائية بواسطة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذين يمثلون جميع محافظات الجمهورية، يعملون خلف الكواليس من البداية وصولا إلى عرض موضوعات النقاش والإشراف على سير المؤتمرات ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات.

إنجازات قياسية في فترات قصيرة

إجمالي معدلات العمل على مؤتمرات الشباب من حيث الإعداد والتنظيم يمثل قفزات كبيرة استطاع الشباب تحقيقها في معدلات الاإجاز، أكثر من 210 ساعات عمل، ما يفوق 141 جلسة، اكثر من 835 متحدثا، ما يتجاوز 14000 من الحضور.

والجدير بالذكر أن إبداع الشباب في التنظيم جعل المسؤولين يرون فيهم الجدية والقدرة على تحمل المسئولية مما دفعهم للاعتماد عليهم في تنظيم المؤتمرات الخاصة بالوزارات، فضلا عن اختيارهم كمعاونين للوزراء والمحافظين، فضلا عن تحول فكرة المؤتمر إلى منتدى شباب عالمي، هذا بالإضافة إلى تحول هؤلاء الشباب إلى قدوة لغيرهم من الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

الحضور المتنوع

تتميز مؤتمرات الشباب بالتنوع الهائل للحضور وبصور مختلفة، فإذا تحدثنا عن الجانب الجغرافي، فسنجد أن المؤتمرات تراعي التمثيل المتوازن من كافة محافظات الجمهورية، حرصا على أن يشعر كافة شباب مصر بأنهم ليسوا فقط مشاركين بهذا المحفل مهم، بل جزء رئيسي وفاعل في الحدث، أما بشأن الفئات المجتمعية المشاركة فنستطيع أن نلمس التعددية المجتمعية الكبيرة في مختلف المؤتمرات ومختلف الجلسات من ممثلين عن الحكومة، برلمانيين، شخصيات حزبية، المجتمع المدني، هذا إلى جانب الشخصيات البارزة في الفن والإبداع والأدب والرياضة، المؤسسات الدينية وشباب الجامعات والشباب المصري بالخارج، وقد انعكس هذا التنوع وبشكل ملحوظ على إثراء المناقشات ومحتوى الجلسات المختلفة، حيث سمحت هذه البيئة الخصبة من المشاركين بتغطية شاملة وذات رؤية عصرية لمختلف شواغل واهتمامات الشباب المصري.

نقطة انطلاق لمشروعات خلاقة

مثلت مؤتمرات الشباب أرضية مشتركة استطاعت الطاقات الشبابية الاستثنائية التلاقي والاجتماع من خلالها، لتصبح المؤتمرات بمثابة نقطة انطلاق لأفكار ومشروعات فريدة وجديدة، مزجت ما بين الرؤية الإبداعية المتميزة وبين التكنولوجيا الحديثة، وقامت بتوظيف كافة هذه الجوانب في خدمة الشباب والارتقاء بشؤونهم، فقد التقت الشابة المبدعة شيماء أبو الخير، مصممة النصب التذكارى في منتدى شباب العالم، والتي تم تكريمها في أحد مؤتمرات الشباب مع الدكتور حسين فهمي، استشارى إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالنمسا في إحدى مؤتمرات الشباب، وقد تعاونا معا تعاونا مثمرا، حيث قاما بإطلاق مشروع story mate الذي هو بمثابة منصة تساعد الشباب على سرد قصصهم أثناء بحثهم عن فرص للعمل وبطريقة لا تخلو من الإبداع ويعد هذا المشروع تجربة فريدة من نوعها في المنطقة.

تنوع جلسات المؤتمر

أهم ما يميز تجربة مؤتمرات الشباب هو تنوعها، فدائما ما تتسم الجلسات المدرجة على أجندة المؤتمرات بنسخها المختلفة بموضوعاتها الثرية، وتغطيتها لمختلف القضايا التي تشغل فكر واهتمام الشباب المصري والشعب المصري ككل، وهذا جانب من أبرز المحاور التي دارت حولها جلسات بعض المؤتمرات.

المحور الاقتصادي:

يركز على كل ما يتعلق بتمكين الشباب اقتصاديا، فمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التي تواجهها، إلى الخطط الفعالة للقضاء على البطالة والبيروقراطية، ونجد أيضا مناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية، والتشريعات الداعمة للاستثمار والمشروعات القومية وكل ما يساعد على تعزيز الاقتصاد المصري.

المحور الثقافي:

تعددت الموضوعات التي تمت تغطيتها تحت هذا المحور، والتي تناولت التراث المصري والفنون والثقافة ودور الأدب والفن في التنمية المجتمعية ومسرح المواهب.

المحور السياسي:

كان من أهم ما جاء بجلسات المحور السياسي في مختلف المؤتمرات المحليات وأهمية مشاركة الشباب في الانتخابات القادمة، ودور الشباب ومفهوم المشاركة السياسية والتحديات التي تواجهها.

المحور التعليمي:

هذا المحور كان ولا يزال من أهم المحاور التي تحرص المؤتمرات على إفراد مساحة خاصة له في الجلسات المختلفة لأنه يمثل المستقبل، وقد تناولت الجلسات المتنوعة بمختلف المؤتمرات كيفية ربط منظومة التعليم بسوق العمل ومفهوم التعليم المدمج والبحث العلمي، هذا إلى جانب تفعيل هيئة جودة التعليم والاهتمام بالمعلم وإعداد دراسات وافية عن تجهيز سوق العمل وربط احتياجات المشروعات القومية بسوق العمل.

جلسة اسأل الرئيس

من باب حرص مؤتمرات الشباب على توسيع دائرة الحوار بين رئيس الجمهورية وفئات الشعب المختلفة والشباب بصورة خاصة، جاءت فكرة جلسة «اسأل الرئيس» وهي الجلسة التي يقوم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تجول بأذهان الشعب بمنتهى الشفافية.

وبدأ تقليد جلسة «اسأل الرئيس» في مؤتمر الشباب الدورى الثالث والذي أقيم في إبريل 2017 في الإسماعيلية، واستمرت من بعدها في كافة المؤتمرات، حيث تعتبر هذه الجلسة من أهم المنابر التي يحرص من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي على التحدث إلى الشباب بصفة خاصة والشعب المصري بصفة عامة في مختلف القضايا على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ومن أجل إتاحة الفرصة لكافة فئات الشعب بتوجيه أسئلتهم إلى الرئيس، تم إطلاق موقع للمبادرة يقوم من خلاله كل من يرغب بإرسال الأسئلة ومن ثم يتم طرحها مباشرة على الرئيس ليقوم بالإجابة عليها في جلسة تتميز بكونها حوارا من القلب للقلب بين الرئيس والشعب.

نماذج المحاكاة

شهدت مؤتمرات الشباب تنظيم عدد من نماذج المحاكاة الوطنية والتي تطورت لاحقا لتناقش قضايا إقليمية ودولية، والتي ناقش الشباب من خلالها القضايا والموضوعات التي تهم الشباب والعالم، وتضمنت نماذج المحاكاة نموذج محاكاة الدولة المصرية، ونموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونموذج محاكاة الجمعية العامة للاتحاد الافريقي، وقد شارك الشباب تنظيما وتحدثا خلال فعاليات نماذج المحاكاة.

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وحرصت مؤتمرات الشباب منذ بدايتها على تعظيم الاستفادة من قدرات الشباب، حيث قام الشباب في إطارها بمحاكاة المؤسسات المختلفة والمتنوعة للدولة المصرية بهدف إيجاد حلول مبتكرة للقضايا المختلفة التي تهم الشعب المصري عامة والشباب خاصة سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسي أو الاجتماعي، وتتميز نماذج المحاكاة بأنها آلية فعالة في إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار لأنها تضع الشاب أو الشابة في موضع متخذ القرار، ليرى من خلال عينيه الصورة العامة للمشهد، كما يجعل الشاب على دراية بمختلف المراحل والمستويات التي تمر من خلالها عملية اتخاذ القرار.

وقد حظيت جلسات نماذج المحاكاة بمشاركة واهتمام الرئيس منذ المؤتمر الأول، حيث حرص على تدوين الملاحظات على ما عرضه الشباب من مقترحات وآراء، وفي السياق نفسه خرجت نماذج المحاكاة المختلفة على مدى مسيرة مؤتمرات الشباب منذ بدايتها بالعديد من التوصيات التي أسهمت في إثراء عمل الحكومة بمؤسساتها المختلفة سواء الوزارات أو البرلمان.

التوصيات:

لم تكن مؤتمرات الشباب مجرد حالة من المناقشات بشأن القضايا الملحة على الساحة المصرية، لكن تكمن القيمة المضافة الحقيقية في أن المؤتمرات خرجت بتوصيات استطاعت تخطي حاجز الزمن بأن أصبحت واقعا ملموسا، فقد أسهمت التوصيات التي صدرت من مؤتمرات الشباب لاسيما تلك التي إنجازها بالفعل في تغيير حياة الكثير من الشباب، حيث خرجت بتوصيات وقرارات مؤثرة وفعالة وملزمة يصدرها الرئيس للمسؤولين والمؤسسات والأجهزة التنفيذية والخبراء والمتخصصين والشباب، وتراعي التوصيات ترجمة أفكار ومقترحات الشباب.

ومن أبرز التوصيات التي جاءت بالمؤتمر الوطني الأول للشباب تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، ونتيجة لذلك تم الإفراج عن عدد كبير من الشباب المحبوسين والصادر بحقهم أحكام قضائية، كما تم إنشاء كيان مستقل لتدريب وتأهيل الشباب، فأصدر الرئيس قرارا بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب في 28 أغسطس 2017، لتكون ذراعا لتحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية ومنهم المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا، ومن بين البرامج التي تنفذها الأكاديمية تأهيل شباب الدعاة بموجب توصية الرئيس في المؤتمر الأول للشباب، كما تقوم الأكاديمية أيضا بتدريب مائة شاب أفريقي من 29 دولة أفريقية ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي.

وكذلك مبادرة مودة تلك المبادرة الرئاسية التي أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكانت إحدى توصيات مؤتمر الشباب السادس الذي أقيم في جامعة القاهرة وفي المؤتمر السادس كلف الرئيس وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة أسباب الطلاق في مصر وتوعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، وفي هذا الإطار قامت وزيرة التضامن بالتنسيق مع المؤسسات الدينية في الدولة بإعداد وتنفيذ مبادرة مودة وتوعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج.

الغبداع وتكريم المبدعين

واحدة من إنجازات مؤتمرات الشباب كانت استحداث جائزة الإبداع للشباب، فلم يقتصر دور مؤتمرات الشباب كمنصة للحوار والمناقشة وإطلاق الأفكار بين الشباب والدولة، بل إنه منصة لتكريم الشباب المتفوق والمبدع في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية، فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فاعليات المؤتمرات الوطنية للشباب جائزة الإبداع السنوى للشباب.

وتنوعت المجالات التي أبدع فيها الشباب واستحقوا التكريم عن جدارة، ففي المجال الرياضي تم تكريم البطلة نور الشربيني لحصولها على المركز الأول في بطولة العالم للاسكواش، وفي مجال تطوير التعليم تم تكريم عبدالله حسن عن مشروعه في تطوير التعليم وإنشاء شبكة تفاعلية تجمع جميع المعلمين على مستوى الجمهورية.

ومن النماذج المشرفة التي تم تكريمها والتي تحدت الظروف القاسية أحمد عبداللطيف، بطل الصاعقة، الذي فقد ساقه في إحدى العمليات بسيناء إثر إصابته بعبوة ناسفة بالعريش، ورغم ذلك لم تنل الإصابة من عزيمته وإصراره، فخلال فعاليات المؤتمر ظهر بطل الصاعقة في فيلم «اتحدى نفسك» أوضح خلاله قوة ضابط الجيش المصري رغم ما يتعرض له من إصابات لكن العزيمة مستمرة في مواجهة التحديات.

ومن بين الشخصيات المكرمة إبراهيم حمدتو أسطورة تنس الطاولة، تحدى الإعاقة بالإرادة ومارس الرياضة ليحصد العديد من البطولات المحلية والدولية، حتى أصبح حديث الصحافة الدولية كأسطورة حقيقية في رياضة التنس، حيث تم تقديم فيلم وثائقي عن حياته بمدينة دمياط والتحديات التي يواجهها لممارسة رياضة تنس الطاولة باعتباره نموذجا مشرفا وقادرا رغم ما يعانيه من إعاقة، وكذلك منى بدر أو فتاة العربة كرمها الرئيس بجائزة الإبداع فهي فتاة تجر عربة مملوءة بالبضائع سعيا وراء كسب العيش، ليتم تداول صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليسردوا معها قصة إنسانية تلخص رحلة كفاح يومية اعتادها المصريون وجلست إلى جوار الرئيس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وسط تفاعل كبير من المشاركين.

وفي مجال الفنون تم تكريم الفنانة شيماء أبو الخير مصممة النصب التذكاري في منتدى شباب العالم، وفازت بجائزة جمعية مصممي الديكور البريطانيين في لندن بالمملكة المتحدة، عن قطعة الأساس «الوينج صوفا» المستوحاة من الآلهة «نخبت» الفرعونية.

وفي مجال العلوم الهندسية، تم تكريم الدكتور حسين فهمي، استشارى إدارة الأعمال ونظم المعلومات في فيينا، الذي قام بتصميم تطبيق للهواتف المحمولة للمصريين بالنمسا للتواصل بالقنصلية المصرية، وحصل على جائزة أفضل استشارى من شركة IBM لعامين متتاليين.

قالوا عن مؤتمرات الشباب

لعل أبرز ما قيل عن مؤتمرات الشباب هو ما جاء على لسان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث صرح في افتتاح ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأنه كان يواجه مشكلة تواصل مع الشباب المصري قبيل عام 2016، موضحا أنه فكر في عقد لقاء تليفزيوني أسبوعي، إلا أنه رأي أن هذا الأمر كافيا، كما فكر في التواصل بشكل أكبر مع الصحف، لكنه أدرك أن التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت هي عنصر الجذب الأكبر للشباب، لافتا إلى أنه تلقى اقتراحا من أحد الشباب بعقد مؤتمر الشباب، ومنها انطلقت مؤتمرات الشباب.

وقد أشار الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أهمية مؤتمرات الشباب لمصر، التي تشكل منصة تواصل بين الرئيس السيسي والشباب كونها تروج للسياحة، بالإضافة إلى الأهداف السياسية والاقتصادية التي تحققها، حيث إنها تفيد في استعراض التجارب المختلفة في العديد من الموضوعات.

وأشار الكاتب محمد الدسوقي رشدي في مقال له تحت عنوان «المحاربون في قاعات مؤتمرات الشباب» إلى أنه طرح فكرة اهتمام مؤسسة الرئاسة بعقد مؤتمر دوري للشباب قبل عام ٢٠١٦، ستأتي في أذهان الجميع ثلاثة أفكار، الأولى أن هذا حلم مستحيل في دولة تعاني فجوة كبيرة بين السلطة والشباب، والثانية أن المحاولة الوليدة ستنتهي قبل أن تتعلم الحبوب، والثالثة أن مؤتمر الشباب سيكون عملا إجرائيا يجمع فيه شباب الجامعات ليسمعوا كلمات الرئيس والمسؤولين دون حوار أو نقاش، ولكن التجربة أثبتت أن الفكرة الرابعة التي لم تستدعها الأذهان هي التي انتصرت، حيث إن فكرة مؤتمر شبابي برعاية رئاسية تحولت إلى متنفس حقيقي يجمع الشباب من مختلف التيارات المختلفة، وتدور داخل قاعاته نقاشات سياسية وعلمية واقتصادية يتعرض فيها الرئيس والمسؤولون إلى انتقادات ومواجهات لم يتخيل أحد انها قد تتم يوما ما، كما أن مؤتمرات الشباب أصبحت تشكل مساحة الرئيس الحرة للتحدث متحررا من البروتوكولات وليحطم الحاجز الكبير بين السلطة والشباب، وليظهر أمام الناس جانبا إنسانيا وسياسيا وتفاعليا.

وأبدى الفنان احمد حلمي رأيه في المؤتمر الوطني للشباب من خلال مشاركته في فيلم «ابدع انطلق» مؤكدا أنه تفاجأ بالمستوى العالي من الفكر والتحضر والتعليم لدى الشباب.

ويقول أحمد الشاعر، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن مؤتمرات الشباب التي تعقدها الرئاسة تتسم بالتنوع لتشمل جميع الشباب من مختلف المحافظات، مطالبا الشباب بالمشاركة في الأحزاب السياسية ليكون لهم صوت في المجتمع المصري.

ومن جانب آخر، اتفق عبدالناصر قنديل، أمين الإعلام بحزب التجمع مع القيادى بحزب مستقبل وطن، موضحا أن الرئيس السيسي من أكثر الرؤساء حرصا على التفاعل مع الشباب بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أنه من خلال مؤتمرات الشباب التي يعقدها الرئيس تتم مناقشة العديد من البرامج التنفيذية والمشروعات القومية والاقتصادية الضخمة خلال مؤتمرات الشباب، مؤكدا وجود دعم للشباب الحزبيين وغير الحزبيين من أكبر مؤسسة في الدولة وهي الرئاسة، مبينا أنه شيء لم يحدث إلا في عهد الرئيس السيسي، داعيا بإقامة مؤتمرات للعدالة الاجتماعية، والحياة السياسية والحركات العامة.

وذكر أحمد حنتيش، المتحدث الرسمي باسم حزب المحافظين، أن الهدف من المؤتمرات هو الخروج بتوصيات إيجابية تساعد الشباب على الفهم والمشاركة في الحياة السياسية، مطالبا الشباب بالعمل على تطوير نفسه ليكون وجهة جيدة للمجتمع المصرى.

أما الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي، فقال إن مؤتمرات الشباب هي وسيلة للتواصل مع الشباب وهي تمثل رسالة عن الاستقرار في مصر وتشجيع للسياحة.

وأكد المرشح الرئاسي السابق موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التواصل مع الشباب، ويضع أفكارهم التي تفرزها النقاشات محل دراسة، بل ويضعها على رأس الأولويات في كثير من المجالات، مضيفا أن انعقاد مؤتمر الشباب في جامعة القاهرة ومخاطبة طلاب الجامعات خطوة مميزة من الرئيس تؤكد حرصه على التواصل مع الشباب في مختلف أعمارهم لسماع أفكارهم ورؤيتهم المختلفة.

وأكد دكتور ساتوشي جواز، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، أن الحوار المباشر بين الدولة والشباب في مؤتمرات الشباب بداية لاكتساب الثقة بين جيل الشباب ومؤسسات الدولة.

وأشار دكتور مساكي سوزوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة للشؤون الإقليمية والدولية، إلى أنه يعمل في مصر منذ حوالي ٥ سنوات ورصد خلال تلك الفترة التي تولى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم تحسنا في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

منتدى شباب العالم

نجحت مصر بشبابها في تنظيم منتدى شباب العالم كملتقى عالمي تتلاقى فيه الشعوب المحبة للسلام والداعم للتنمية، وتتكامل فيه الحضارات ويكون بمثابة منصة لإطلاق إبداعات الشباب، كما نجح المنتدى في أن يحجز له مكانة على خريطة المؤتمرات الشبابية العالمية.

يعد منتدى شباب العالم مثالا حيا لنجاح المؤتمرات الوطنية للشباب وتطوير الفكرة، حيث كانت البداية عندما طرح الشباب في المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية لمبادرتهم للحوار مع شباب العالم، وأثناء المؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية أعلن رئيس الجمهورية رسميا عن إطلاق فكرة منتدى شباب العالم، وقدم دعوة للشباب من مختلف أنحاء العالم، ليعبروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع، وفي هذا الحدث السنوى يجتمع الشباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات والقضايا العالمية التي تواجه عالمنا من منظور الشباب من خلال ثلاثة محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع.

وأطلقت مصر النسخة الأولى من منتدى شباب العالم ليصبح منصة عالمية تهدف للجمع بين الشباب من مختلف الجنسيات والخلفيات، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا والموضوعات التي تمس الشأن العالمي.

وقد استضافت مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم في نسخته الأولى في الفترة من 10:4 نوفمبر 2017، حيث اجتمع اكثر من 3000 شاب من 113دولة، وتمت دعوة أكثر من 222 متحدثا من 64 دولة للاشتراك في مناقشات ذات صلة بالقضايا المتعلقة بالشأن العالمي، وجاء ذلك تحت ثلاثة مسارات مختلفة: السلام والتنمية والإبداع.

واحتوى برنامج المنتدى على ٤٦ جلسة بمجموع ٧٠ ساعة عمل، جاءت موزعة على ستة أعمدة رئيسية تناقش قضايا العالم والموضوعات التي تخص الشباب، وهي القضايا الشبابية العالمية، التنمية المستدامة، ريادة الأعمال، التكنولوجيا، حوار ثقافي حضارى، تأهيل قادة المستقبل، وذلك بالإضافة إلى نموذج محاكاة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبالإضافة الجلسات والمناقشات، حرص منتدى شباب العالم على أن يشمل العديد من الأنشطة على هامشه مثل ماراثون السلام، شارع مصر

وفي 2018، أقيمت النسخة الثانية من منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6:3 نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من 161 دولة، وواصل منتدى شباب العالم دوره كمنبر للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجه عالمنا من منظورهم.

وقدم المنتدى العديد من الفرص للشباب للمشاركة من خلال حلقات النقاش والموائد المستديرة وورش العمل، فضم المنتدى141متحدثا و241 مشاركا في ورش العمل بالإضافة إلى 72 نحاتا و201 عارض مسرحي، كما ضم 169 مشتركا في نموذج القمة العربية الأفريقية.

وقد تم منح الشباب المجال لاختبار الموضوعات التي تمت مناقشتها بطريقة تطبيقية، وذلك من خلال العديد من الفعاليات الجانبية التي نظمت على هامش المنتدى:

Freedom.e وهي عبارة عن ساحة كبيرة الأنشطة، حيث تصدر الابتكار والإبداع صدارة المشهد، وذلك عن طريق جمع الشعوب من خلال لغة واحدة مشتركة وهي التكنولوجيا.

منصة ريادة الأعمال التي وفرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم، ونموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية والذي ناقش فيه الشباب قضايا وموضوعات مختلفة بهدف إيجاد حلول لها وكذلك تعزيز التعاون بين الشباب العربي والأفريقي، بالإضافة إلى مسرح شباب العالم والذي يعتبر محورا للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات.



وفي إطار منتدى شباب العالم بنسختيه الأولى والثانية تم إطلاق العديد من التوصيات أبرزها:

تكليف اللجنة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة بانعقاد المنتدى سنويا خلال شهر نوفمبر من كل عام بمدينة شرم الشيخ، وعلى ذلك تم إطلاق النسخة الثانية من المنتدى في 2018، وتكليف مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للشباب لتنفيذ خطة للتبادل الدراسي والثقافي مع كافة الأكاديميات والمراكز والمعاهد المناظرة لها وتخصيص عدد من المقاعد الدراسية بها كمنح مجانية للدراسين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية، وتكليف رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية لإنشاء مركز إقليمي لدعم ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم وضع حجر الأساس في نوفمبر عام 2018 لأول مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإدارة الشبكة الدولية لرواد الأعمال «جين»، وإعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي للعام 2019 وانطلاق ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان لبحث أبرز قضايا وتحديات شباب قارة أفريقيا والمنطقة العربية.