شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تاريخ: محمد نجيب كان واجهة للضباط الأحرار.. وهذا سبب الخلاف مع مجلس قيادة الثورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان يرى ضرورة الاستعانة باللواء محمد نجيب في ثورة 23 يوليو، لأنه يعرف جيدًا طبيعة نظرة الشعب المصري للشباب.

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وأضاف «الدسوقي» خلال لقاء تليفزيوني: «محمد نجيب كان صاحب أنقى سيرة ذاتية لرتبة رفيعة المستوى، ولا يرتكب أي مخالفات.. وكان عبدالحكيم عامر حلقة الوصل بين عبدالناصر ونجيب».

وأوضح أستاذ التاريخ المعاصر أن الضباط الأحرار ضغطوا على اللواء محمد نجيب حتى يترشح في انتخابات نادي الضباط، وبالفعل نجح نجيب وواجه مرشح الملك فاروق، الفريق حسين سري عامر، وكانت مفاجأة للملك.

وأشار الدكتور عاصم الدسوقي إلى أن الخلاف دبّ بين نجيب ومجلس قيادة الثورة حينما صار رئيسا للجمهورية، واستشعار نجيب أنه ليس الرئيس الفعلي للبلاد، وأن السلطة متركزة في يد مجلس قيادة الثورة.