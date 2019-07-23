شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الغربية تبدأ تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مؤتمر موسع مع جميع رؤساء المدن والمراكز والأحياء أصدر المحاسب حامد هبيلة، سكرتير عام محافظة الغربية، توجيهاته المشددة باتخاذ جميع الإجراءات لإعلان المواطنين بتقديم الطلبات الخاصة بتقنين بعض أوضاع مخالفات البناء وفق القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكداً الانتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأصدر محافظ الغربية قرارًا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في:

أولاً:- تشكيل 2 لجنة فنية بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع تضم (مهندس إستشاري مختص في الهندسة الإنشائية وتصميم فئات خرسانية – 2 من المهندسين المعتمدين لدى الجهات الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر هندسة معمارية – ممثل عن وزارة الداخلية ). وتختص هاتان اللجنتان بدراسة وفحص الملفات وتقرير الأمانة الفنية والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها. وإجراء المعاينة الميدانية للمخالفة على الطبيعة للتأكد من استيفائها لشروط التصالح.

ثانياً:- تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة بتشكيل أمانة فنية بالجهة الإدارية تضم (مدير الإدارة الهندسية – مدير التنظيم – مهندس المنطقة). وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة خلال اسبوعين وإعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة وعرض على اللجنة الفنية في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات.

ثالثا:- تشكيل أربعة لجان فنية بالمحافظة تضم (ممثل عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام – أثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية – ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية). وتختص هذه اللجان بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح لكل إستخدام (سكنى – تجارى – إدارى – صناعي – وغيرها).

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رابعا:- تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح وتضم هذه اللجنة (مستشار من مجلس الدولة – مهندس إستشاري متخصص في الهندسة المدنية – ثلاث مهندسين تخصصات هندسة مدنية ومعمارية).

وفي هذا الشأن أوضح محافظ الغربية أنه لا يقل قيمة التصالح عن 50 جنيها للمتر الواحد ولا يزيد عن 2000 جنية. مشيراً أنه يوجد 8 حالات لا يمكن التصالح عليها

وفقًا للائحة التنفيذية للقانون تمثلوا في (الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز- تجاوز قيود الإرتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة- البناء على الأراضي المملوكة للدولة- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل- تغيير الإستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية- البناء خارج الأحوزة العمرانية ويستثنى منها المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان).

وخلال الاجتماع شدد سكرتير محافظ الغربية على العمل على تعظيم موارد الدولة من خلال إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل كافة المستحقات المتأخرة وإنهاء إجراءات ملف تقنين التعديات على أملاك الدولة، مشيرا أن هذه الإيرادات تنفق على المشروعات الخدمية الكبرى وتستهدف تنمية الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجّه رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات الإزالة في المهد ومصادرة معدات ومواد البناء المخالف وفقا للقانون إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة.