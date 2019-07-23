شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 42 منشأة وإعدام 3 أطنان أغذية في حملات تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية حملات مكثفة لمراقبة الأغذية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
وأسفرت جهود الحملات -بحسب بيان- عن إعدام 3 أطنان، 108 كيلو جرامات أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تمت مخاطبة الجهات المختصة لغلق 42 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة، كما تم تحرير 409 محاضر جنحة صحية، وسحب 1183 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتستمر حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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