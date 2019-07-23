شكرا لقرائتكم خبر عن سينتج 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.. «البترول» تعلن عن كشف جديد للغاز الطبيعي في دلتا النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الثلاثاء، أن شركة بترول بلاعيم «بتروبل» حققت كشفا للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز القرعة بدلتا النيل، وجارٍ حاليا العمل على وضعه على الإنتاج بمعدلات تصل إلى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

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وأوضح رئيس الشركة، المهندس عاطف حسن، في تقرير حول نتائج الحفر الاستكشافي بمنطقة امتياز القرعة لاستكشاف تراكيب جيولوجية بدلتا النيل، أن عملية حفر البئر الاستكشافية القرعة «شمال شرق 1» أسفرت عن اكتشاف الطبقات الحاملة للغاز الطبيعي خلال عمليات حفر البئر التي بدأت أعمالها في مايو الماضي وتم إنجازها بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة.

ولفت إلى أن الاختبارات التي أجريت للبئر المكتشفة أسفرت عن معدلات إنتاج مبدئية 17 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز من خلال ربط البئر بتسهيلات الإنتاج القائمة بالمنطقة ومحطة معالجة الغاز بحقول أبوماضي في إطار الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والتسهيلات المتاحة لزيادة الجدوى الاقتصادية وذلك تمهيدا لنقل الغاز وتدفيعه عبر الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأكد رئيس «بتروبل» أنه جارٍ الإسراع بوضع البئر على الإنتاج فور الانتهاء من ربطها بالتسهيلات الإنتاجية.