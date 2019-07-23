شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. مصر للطيران تبدأ نقل حجاج الوجه القبلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسيّر مصر للطيران 13 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة، الأربعاء، من بينها 4 رحلات من مطار برج العرب و3 رحلات من مطار الأقصر إلى جدة، لنقل 3150 حاجًا من حجاج تضامن القاهرة والإسماعيلية والمنوفية وحجاج الوجه القبلي.

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