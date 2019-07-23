شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم الدسوقي: عبدالناصر لم يحاكم معارضيه ولم يزج بهم في السجون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، إن بعض أعضاء مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952 تعرضوا للظلم.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «في عالم السياسية لا تتحدث عن الأخلاق إذا حدث صدام، والسياسة دائما خارجة عن الأخلاق»، متابعا: «معظم من اختلفوا مع جمال عبدالناصر، اختلفوا على مسيرة الثورة، وبعض مبادئ الاشتراكية».
وأكد أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان أن عبدالناصر تجنب محاكمة المعارضين ولم يلق بهم في السجون، ومنهم خالد محيي الدين، الذي كتب في مذكراته عام 1990، أن عبدالناصر كان على حق، وهو كان على باطل سنة 1954، متابعا: «عبدالناصر كان ممكن يحاكم معارضيه في ميدان التحرير والتهمة جاهزة لكن هو يحترم شرف الدفعة».
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