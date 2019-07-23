شكرا لقرائتكم خبر عن متحف «عبدالناصر» يستقبل زواره بالقرية الفرعونية ويختتم الفعالية بحفل لوفاء النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل متحف الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عددا من الزوار على مدار يوم احتفالاً بذكرى ٢٣ يوليو وذلك بمقر القرية الفرعونية.

وبدأت القرية في استقبال الزوار منذ الساعة التاسعة صباحاً.

واستقبل المتحف الزوار باستعراض تاريخ ولادة ونشأة الزعيم والتحاقه بالكلية الحربية، حتى وصوله للحكم عقب ثورة يوليو.

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واستعرضت دور الزعيم الراحل في زعامة الوحدة العربية، والتي كان لها صدى على المستوى الدولى.

ووثق المتحف أحداث وقرارات هامة بين مقتنيات شخصية أهدتها ابنته الدكتورة هدى عبدالناصر للمتحف عام ٢٠٠٢، ومنها نظارته وملابس الإحرام والبدلة العسكرية ومنظاره والكاميرا الخاصة به، والراديو الذي كان يعرف من خلاله أخبار العالم، وصور شخصية مع أسرته ومع شخصيات عالمية.

وكذلك عدد من الطوابع والعملات، التي كانت متداولة خلال فترة حكمه، وصور لأهم الإنجازات التي شيدت في عهده، ومنها مصانع الغزل والنسيج وبرج القاهرة وغيرها.

وتطرقت الزيارة لأهم الأحداث والقرارات التي اتخذها الزعيم الراحل، ومنها تأميم قناة السويس وبناء السد العالى، وهي القرارات التي شهد لها العالم كله وكانت فارقة في حياة ومستقبل المصريين، الذين خرجوا في جنازة ضخمة تعد الأكبر في التاريخ، لتوديع الزعيم الراحل عام ١٩٧٠.

واختتمت الاحتفالية بتجسيد عرض لوفاء النيل عند الفراعنة والتي نفت الفكرة الشائعة بإلقاء الفراعنة سيدات أو أي عنصر بشري في النيل للتعبير عن الوفاء له، وإنما كانت تقدم له قرابين من الزهور أو التماثيل.