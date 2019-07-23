شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على بحر مويس بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الثلاثاء رافقه اللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورئاسة مركز الزقازيق وحي أول وثان وشرطة المرافق، لإزالة التعديات الواقعة على أملاك الري ببحر مويس أمام جامعة الزقازيق، شملت الحملة تنفيذ قرار إزالة لمرسى مركب مقام بالمخالفة ومتعدي على بحر مويس، وإزالة لكافيتريا مقامة بالمخالفة بعد أن قام صاحبها بعمل بوابة حديدية وعمل تاندات من الحديد والمشمع.

وأكد محافظ الشرقية في بيان، الثلاثاء، أن الدولة جادة في إزالة التعديات الواقعة على المجاري المائية لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، مشدداً على جهات الولاية بعدم السماح بالتعدي على المجاري المائية وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على المخالفين.

كان محافظ الشرقية أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جهات الولاية على أراضي أملاك الدولة بضرورة الحفاظ عليها وعدم السماح لأحد بالتعدي عليها لحفظ حق الشعب والدولة، مؤكداً أن أحد أهم معايير تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء هو التصدى للتعديات بالبناء أو التبوير على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمبانى المقامة بالمخالفة.