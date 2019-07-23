شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة مريض ضمن التشغيل التجريبي لوحدة قسطرة القلب بمستشفى الزقازيق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، نجاح عمل دعامات إنقاذ الحياه لحالة مرضية حرجة بوحدة الرعاية المركزة بمستشفي الزقازيق العام. وأجرى الدكتور السيد محمد فرج، أستاذ القلب والقسطرة القلبية بجامعة الزقازيق والمشرف الفني على قسم القسطرة بإجراء قسطرة قلبية وتركيب 3 دعامات إنقاذ الحياة لحالة تعاني من إحتشاء بعضلة القلب وقصور حاد بالشريان التاجي. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بعد التشغيل التجريبي لقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام للمرة الأولي بصحة الشرقية

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