الإفراج عن 1563 سجينًا بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفرج قطاع السجون بوزارة الداخلية، الثلاثاء، عن 1563 من نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بعيدي ثورة يوليو وعيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه «تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 351/2019؛ الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، فقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة».
وأضاف البيان: «انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1250 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 313 نزيلاً إفراجاً شرطياً».
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي ذلك في إطار حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
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