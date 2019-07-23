شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: 1000 طالب يسجلون رغباتهم بمكاتب التنسيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها، مواصلة مكاتب التنسيق التي خصصتها الجامعة لطلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم استقبال الطلاب، موضحًا أن العدد وصل حتى الآن قرابة 1000 طالب تقدموا لتسجيل رغباتهم.

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وقال «المغربي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن الإقبال على مكتبي التنسيق بكليتي الآداب والزراعة بمشتهر اليوم كبير رغم أنه يوم إجازة، مشيرًا إلى أن الجامعة ضاعفت عدد القاعات المخصصة ومدخلي البيانات للتغلب على التكدس والازدحام.

وأوضح المغربي أنه جرى مضاعفة سرعة الإنترنت للتغلب على المشاكل الخاصة بضعف الشبكة والتي كانت على مستوى الجمهورية بالأمس، مشيرًا إلى أن الأمور تسير اليوم بشكل جيد، لافتا إلى أنه جرى لأول مرة تخصيص مكان لذوي القدرات الخاصة والمعاقين سمعيا وبصريا والدمج لتسجيل بياناتهم بسهولة ويسر وأيضا طلاب الثانوية الأزهرية.

كانت جامعة بنها قد أعلنت عن تخصيص مكتبين بكليتي التجارة ببنها والزراعة بمشتهر بمعامل مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي المتصلة بشبكة الإنترنت ودعمها بعدد من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال إدخال البيانات للطلاب على قاعدة بيانات التنسيق الإلكتروني للجامعات المصرية.