شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يكرّم أبطال أفريقيا للقوة ومصارعة الذراعين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، الثلاثاء، لاعبين بالمنتخب المصري من أبناء المحافظة، شاركا في بطولة أفريقيا العاشرة للقوة ومصارعة الذراعين، والتي أقيمت بدولة مالي خلال شهر يوليو الجاري، وحصلا على ميداليتين ذهبية وفضية.

وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، إن المحافظ قدم شهادة تقدير وميدالية المحافظة لكل من اللاعب عماد الدين علاء، لاعب نادي إدفا الرياضي، والذي شارك في مسابقة الوزن المفتوح رجال وحصل على الميدالية الفضية، واللاعب على محمد هاشم، من مركز طهطا لاعب نادي طلائع الجيش بالقاهرة، والذي شارك في مسابقات الناشئين تحت 21 سنة، وحصل على الميدالية الذهبية.

كما لفت «التوني» إلى تأكيد المحافظ على دعمه للرياضة والرياضيين بالمحافظة، لما للرياضة من أهمية في العمل على تحقيق التوازن، والمساهمة في بناء العقل السليم، وتنشيط الذهن، فضلاً عن تنمية القيم والأخلاق، مشيدًا بأبناء المحافظة لتميزهم المستمر في جميع المجالات.

محافظ سوهاج يُكرم أبطال أفريقيا

محافظ سوهاج يُكرم أبطال أفريقيا

محافظ سوهاج يُكرم أبطال أفريقيا

محافظ سوهاج يُكرم أبطال أفريقيا

محافظ سوهاج يُكرم أبطال أفريقيا

محافظ سوهاج يُكرم أبطال أفريقيا

محافظ سوهاج يُكرم أبطال أفريقيا