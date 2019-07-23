شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان: لماذا كان ترامب أسدًا على العرب وأمسى أرنبًا أمام إيران؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تساءل نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان، في تغريدة عبر «تويتر»، عن سبب اختلاف تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العرب عن تعامله مع إيران.

وقال خلفان: «لماذا كان ترامب أسدًا على العرب وأمسى أرنبا أمام إيران؟».

وردّ مغردون على ضاحي خلفان فقال بعضهم إن الغرب فشل في التعامل مع تهديدات إيران، وأجاب آخرون بأن السبب هو تفرق وتشتت قادة العرب، فيما دعاه آخرون إلى توجيه هذا السؤال إلى القادة العرب أنفسهم.