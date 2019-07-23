شكرا لقرائتكم خبر عن بتجهيز المدارس والمنشآت التعليمية.. شمال سيناء تستعد للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الآن بتجهيز المدارس والمنشآت التعليمية لتكون جاهزة مع بداية العام الدراسى الجديد.

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وهنّأ «شوشة» أثناء لقائه مع مديرى الإدارات النوعية والتعليمية، الناجحين بالثانوية العامة بنسبة كبيرة وتحقيق مجموع درجات كبير، وأشار إلى بدء تفعيل نسبة 2% التي وافق مجلس الوزراء عليها بالنسبة لأبناء المحافظة نظرا لظروفهم، وأنه تأكد من الدكتور وزير التعليم العالى من تطبيق ذلك على تنسيق القبول بالنسبة لأبناء المحافظة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة إعداد وتجهيز المدارس والانتهاء من إجراء أعمال الصيانة للمبانى والكراسى ومقاعد التلاميذ، قبل موعد افتتاح الموسم الدراسي، مشددًا على تواجد أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والحفاظ على الكيانات المدرسية في مختلف أنحاء المحافظة.

وذكر مسؤولو المدارس الكثافة الكبيرة في بعض المدارس، فوافق «شوشة» على زيادة أعداد الفصول في بعض المدارس ذات الكثافة العالية أو تدبير أماكن أخرى داخل بعض المعاهد الأزهرية كفترة ثانية لاستقبال المزيد من التلاميذ.