شكرا لقرائتكم خبر عن «البترول» تبحث مع «وينتيرشال» الألمانية زيادة معدلات الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع ماريو ميرين، رئيس شركة «وينتيرشال ديا» الألمانية، خطط وبرامج عمل الشركة خلال الفترة المقبلة في مناطق امتيازها بمصر، لزيادة معدلات الانتاج، بحضور الجيولوجى أشرف فرج، وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس سامح صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة «وينتيرشال ديا» في مصر.

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وأكد «الملا» خلال اللقاء على أن قطاع البترول يولى أهمية كبيرة لدعم العلاقات الايجابية مع الشركات العالمية التي تعد شريكًا أساسيًا في النجاحات التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم استعراض خطط زيادة معدلات الانتاج في منطقة امتياز الشركة في دسوق لانتاج الغاز البالغ حاليًا 60 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، والذى من المخطط أن يصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بنهاية هذا العام.

كما تم خلال اللقاء استعراض معدلات الانتاج في منطقة امتياز الشركة بخليج السويس، والقائم بالأعمال بها شركة «سوكو»، إذ يبلغ الانتاج حاليًا 8500 برميل يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات، بالإضافة إلى منطقة الامتياز بلوك 10 بدلتا النيل الأرضية التي فازت بها الشركة في مزايدة إيجاس الأخيرة.

ومن جانبه، أشار «ماريو» إلى أن علاقات التعاون والتكامل بين وزارة البترول والشركات العالمية تعد نموذجًا لتحقيق مزيد من النجاحات والانطلاق، مؤكدًا على التزام الشركة باستمرار ضخ الاستثمارات ووضع خطط طويلة الأجل لبرامج عملها في مصر.