عاهل الأردن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان- أ ش أ: بعث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة "23 يوليو" المجيدة . وأعرب الملك عبدالله - في البرقية، وفقا لوكالة الأنبا ءالأردنية "بترا"- عن تمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية، وللشعب المصري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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