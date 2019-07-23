"الأوقاف" تبحث تطوير سوق الخضار بالعتبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اجتمع وزير الأوقاف، الثلاثاء، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية لبحث سبل وآليات التطوير الحضاري لسوق الخضار بالعتبة.

وكلف الوزير، قيادات الهيئة بالانتهاء من وضع تصور التطوير بالتنسيق مع محافظة القاهرة، مع الاستفادة من الدراسات البحثية المبدئية التي أجرتها جامعة القاهرة بالمشاركة مع إحدى الجامعات الدولية.

ومن المقرر أن تقدم هيئة الأوقاف رؤيتها في موعد أقصاه شهر من تاريخ الاجتماع.