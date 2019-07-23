مصر للطيران: غدا سفر حجاج الصعيد من مطار الأقصر الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
تبدأ شركة مصر للطيران غدًا الأربعاء، سفر حجاج الصعيد من مطار الأقصر الدولي، وتنظم الشركة 13 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة من بينهم 4 رحلات من مطار برج العرب و3 رحلات من مطار الأقصر إلى جدة لنقل 3150 حاجا من حجاج تضامن القاهرة والإسماعيلية والمنوفية وحجاج الوجه القبلي من قرعة سوهاج وقنا والوادي الجديد والأقصر، ومرسي مطروح والإسكندرية والغربية وحجاج باماكو بمالي.
وسيرت الشركة اليوم الثلاثاء 13 رحلة من مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 3500 حاجا من حجاج قرعة وتضامن من محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والجيزة وقرعة تنازلات من بينهم رحلتين خاصة إلى المدينة المنورة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.
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