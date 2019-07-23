بالفيديو.. الإفراج بالعفو عن 1250 والشرطي عن 313 من نزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أفرجت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن 1250 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بعد فحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (2019/351) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد 67 لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 313 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.