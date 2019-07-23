شادي محمد: 9 "بودي جاردات" وراء سرقة شقتي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

حصل "الخليج 365" على مجموعة صور خاصة بشقة لاعب النادي الأهلي السابق شادي محمد، وذلك بعد السطو عليها وسرقة محتوياتها.

وحرر لاعب الأهلي السابق أمس الإثنين، المحضر رقم 16276 لسنة 2019 بقسم مدينة مصر، أفاد فيه بسرقة محتويات شقته، واستمعت نيابة مدينة نصر أول، لأقواله حول تفاصيل الواقعة.

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إنه لم يكن داخل الشقة لحظة السطو عليها؛ حيث كان مسافرًا خارج القاهرة ولدى عودته فوجئ بسرقة محتويات الشقة.

Advertisements

أوضح أنه عقب عودته فوجئ بكسر باب الشقة وعلم من بعض شهود العيان بالمنطقة بقيام 9 أشخاص -بينهم بودي جاردات- بالسطو على شقته خلال فترة سفره.

أضاف شادي أنه اكتشف سرقة مبلغ مالي 600 ألف جنيه، وعدد من الميداليات التي حصل عليها خلال فترة لعبه للنادي الأهلي ومنتخب مصر، بالإضافة إلى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، وعدد من الساعات الثمينة وبعض الكاميرات.

وتابع أن النيابة تواصل التحقيق في الواقعة حتى الآن، معربًا عن ثقته التامة في جهود رجال الشرطة في التوصل للمتهمين والقبض عليهم.

كان فريق من ضباط المباحث انتقل أمس، لمناقشة مُقدم البلاغ ورفع البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة بالمحلات المجاورة للعقار الكائن به شقة اللاعب.