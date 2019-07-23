‎حريق بمصنعين.. الحماية المدنية بالجيزة تنقذ "شبرامنت" من كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، قرية شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، من كارثة، بعد نشوب حريق هائل في مصنع خراطيم كهرباء امتد إلى مصنع لتعبئة التنر.

تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل منشأة صناعية بقرية شبرامنت.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، برئاسة العميد خالد المراكبي مدير قطاع إطفاء أكتوبر، وبمشاركة العقيد أحمد عبد المعطي والنقيب هواري أحمد، ضابط منوب بإطفاء أبو النمرس.

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فور وصول القوات تبين امتداد الحريق إلى مصنع مجاور -على مساحة2000 متر-يحتوي على كميات كبيرة من التنر، ما تسبب في حدوث انفجرات وارتفاع ألسنة اللهب.

ووجه العميد خالد المراكبي القوات بمحاصرة ألسنة النيران من الاتجاهات كافة، وأمكن السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات، وتبين أن ماسًا كهربائيًا في إحدى التوصيلات، نتج عنه حريق بمصنع خراطيم الكهرباء.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط موقع الحريق حرصا على سلامة الأهالي تحت إشراف اللواء عماد حمدي مدير قطاع الجنوب والعميد محمد عزت مساعد فرقة الجنوب.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.