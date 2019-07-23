أخبار مصر | "بنحبك ياسيسى".. فرحة السجناء بقرار الإفراج عنهم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بنحبك ياسيسى".. فرحة السجناء بقرار الإفراج عنهم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الداخلية، الإفراج بالعفو عن 1250 والإفراج الشرطى عن 313 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو 1952 وعيد الأضحى.

حيث عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (1250) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (313) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

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وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية - رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية).

وعبر السجناء عن فرحتهم بالإفراج عنهم بهتافات "تحيا مصر.. تحيا مصر.. وبنحبك ياسيسى".