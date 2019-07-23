أخبار مصر | هشام يونس: مجلس النقابة لا يعلم أي شئ عن "قرض السيارة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يونس: مجلس النقابة لا يعلم أي شئ عن "قرض السيارة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى هشام يونس أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، معرفة مجلس النقابة أو النقيب عن "قرض السيارة" الذي أعلن عنه محمد خراجة وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية.



وقال في تصريحات صحفية، إن مجلس النقابة لا يعلم أي شئ عن هذا القرض أو تفاصيله، مؤكدًا أنه لم يتم إخطار المجلس بأي تفاصيل حتى الآن.



وكان أعلن محمد خراجة وكيل نقابة الصحفيين للجنة الاقتصادية، عن موافقة بنك ناصر الاجتماعي على منح قروض شراء سيارات للصحفيين بقيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، البالغ 2100 بنسبة 90% من قيمته على أن يحول البدل للبنك.



وأضاف خراجة فى تصريحات سابقة له، أن القرض سيكون على مدار 84 شهر بمقدار 7سنوات، على أن يسدد الصحفي في البداية 20% من قيمة السيارة.

