أخبار مصر | "الصحفيين" تبدأ العمل على ملف النادي البحري بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحفيين" تبدأ العمل على ملف النادي البحري بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام يونس أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، إن النقيب ضياء رشوان سيبدأ خلال الفترة المقبلة في العمل على ملف النادي البحري بالإسكندرية، مؤكدًا أنه يتواصل حاليًا مع الجميع لبحث العروض المناسبة وكيفية التنفيذ على أرض الواقع.

وأعلن يونس، عن أن المجالس السابقة قامت بسداد مبلغ 20 مليون جنيه من خزينة النقابة للصحفيين حاجزى مشروع أرض أكتوبر، عند عودتهم من هيئة المجتمعات العمرانية سيكونون من حق النقابة، بالإضافة إلى مبلغ11 مليون جنيه من أرض النقابة بمدينة نصر، ولابد من قرار من المجلس لاستردادهم، لافتًا إلى أن هناك زملاء لهم باقى مستحقات تقدر بـ12 مليون جنيه سيحصلون عليها عند عودتها من هيئة المجتمعات العمرانية خاصة بأرض أكتوبر.