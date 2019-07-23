أخبار مصر | ناشط يلقن قنوات الإخوان درسًا لسرقتها محتوى أمم إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشط يلقن قنوات الإخوان درسًا لسرقتها محتوى أمم إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يدعى "حسن بلبل"، يتحدث فيه عن سرقة قنوات الإخوان محتوى بطولة أمم إفريقيا.

وقامت قناة "الشرق" الإخوانية، بسرقة محتوى حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ضاربة بحقوق الملكية الفكرية والحقوق الحصرية في نقل البطولات عرض الحائط.

ومن جانبه، قال الكنيسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ما وراء الحدث" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذا الأمر ليس بالجديد على هذه القنوات التي لا تعترف بحقوق الملكية الفكرية وأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عليه اتخاذ إجراءات ضد قناة الشرق بعد بثتها محتويات من حفل افتتاح أمم أفريقيا 2019.

وأضاف عضو الهيئة الوطنية للإعلام أن حقوق الملكية الفكرية لها قدسية على مستوى العالم وإن القنوات المصرية بإمكانها رفع قضايا مشتركة لكشف وتعرية قناة الشرق لدفع الأمور نحو قرارات قضائية.