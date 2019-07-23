أخبار مصر | "مستقبل وطن": ثورة 23 يوليو علامة بارزة في تاريخ الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن": ثورة 23 يوليو علامة بارزة في تاريخ الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالرحيم كمال، أمين قطاع جنوب الصعيد بحزب مستقبل وطن، إن ثورة 23 يوليو تعد علامة بارزة في تاريخ الشعب المصري، وهي ايضًا محصلة النضال الشعبي ضد النظام الملكي، ونتيجة لتدهور الأحوال الاجتماعية ووجود الاستعمار البريطاني الناهب لثروات البلاد.

وأضاف "كمال"، أن هذه الثورة حققت العديد من الإنجازات لمصر علي مختلف الأصعدة العربية والأفريقية والدولية، حيث نادت الثورة بالقومية العربية واهتمت بالقارة السمراء وعلى إثرها تحررت العديد من الدول الأفريقية، لاسيما أن ثورة 30 يونيو تعد هي النسخة الثانية لثورة 23 يوليو والتي رفض المصريون فيها نظام الجماعات الإرهابية، والتف الجيش المصري وراء شعبه لتحقيق مطالبه.

وأشار أمين قطاع جنوب الصعيد بـ"مستقبل وطن"، إلي أن الثورة تسببت في أنجزت العديد من المشروعات القومية على رأسها السد العالي وتأميم قناة السويس البحرية وتعميم مجانية التعليم، وجعلت لمصر دورًا هامًا في مؤتمرات القمة العربية، وحققت التعاون الثلاثي بين مصر والسعودية واليمن، بجانب انحيازها في المقام الأول بالمواطن الفقير، حيث قضت على نظام الإقطاع في مصر وسعت إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بمعانيها الكاملة.