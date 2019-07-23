أخبار مصر | غدا.. مصر للطيران تبدأ نقل حجاج الصعيد إلى الأراضي المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. مصر للطيران تبدأ نقل حجاج الصعيد إلى الأراضي المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مصر للطيران، سفر حجاج الصعيد من مطار الأقصر الدولي، غدًا الأربعاء، لأداء فريضة الحج.

حيث تنظم الشركة 13 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة من بينهم 4 رحلات من مطار برج العرب و3 رحلات من مطار الأقصر إلى جدة لنقل 3150 حاجا من حجاج تضامن القاهرة والإسماعيلية والمنوفية وحجاج الوجه القبلي من قرعة سوهاج وقنا والوادي الجديد والأقصر، ومرسي مطروح والإسكندرية والغربية وحجاج باماكو بمالي.

حيث سيرت الشركة اليوم الثلاثاء 13 رحلة من مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل 3500 حاجا من حجاج قرعة وتضامن من محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة والجيزة وقرعة تنازلات من بينهم رحلتين خاصة إلى المدينة المنورة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.