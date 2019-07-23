أخبار مصر | برلمانية تقترح توثيق أحداث ثورة ٢٣ يوليو بأفلام حديثة

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قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو المجيدة تعد بمثابة علامة فارقة فى تاريخ الشعب المصرى الحديث، مؤكدة أن تأثيرها لم يقتصر على مصر فقط بل آثارها وصداها إلى جميع الشعوب الأخرى التى كانت تتطلع إلى الحرية والاستقلال.

وأوضحت"رزق الله" فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن دور ثورة 23 يوليو في حسر موجة الاستعمار ودفع الشعوب إلى مواجهته والحصول على الدعم فى سبيل ذلك، بما أعلى من مكانة مصر الدولية وجعلها رمزا للدفاع عن حرية واستقرار الشعوب.

وتوجهت عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة هذه الثورة، مطالبة بضرورة تمويل أفلام حديثة لتوثيق الأوضاع وقت الثورة وتأثيرها والصعاب التى واجهتها.