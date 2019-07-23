أخبار مصر | غدًا.. صلاح حسب الله يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض إنجازات البرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. صلاح حسب الله يعقد مؤتمرا صحفيا لعرض إنجازات البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، والمتحدث الإعلامى باسم المجلس، صباح غدًا الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا بقاعة الشورى بمقر مجلس النواب لاستعراض الإنجازات التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية.

ويأتى المؤتمر الصحفى، المنعقد غدًا بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، وبحضور وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ومن المتوقع أن يتناول أيضا الحديث عن دور المجلس النيابى فى دعم الدولة المصرية.