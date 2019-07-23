شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 9 جامعات مصرية بقائمة الهيئات الأجنبية للمجلس الطبي الهندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحرزت تسع جامعات مصرية تقدماً علمياً ملحوظا بعد انضمامها إلى قائمة الهيئات الأجنبية المعترف بها في المجلس الطبي، وشملت قائمة الجامعات المصرية: القاهرة وعين شمس والإسكندرية وحلوان وكفر الشيخ والمنصورة والمنوفية والسويس وطنطا.

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وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، إن هذا التقدم يأتي في إطار مساع الوزارة نحو الاهتمام بتحسين المستوى العلمى للجامعات المصرية على الصعيد الدولي واحتلال مراكز متقدمة تضعها بين مصاف الجامعات الكبرى.

وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الطبي الهندي أنشأ لأول مرة في عام 1934 وهو هيئة قانونية لوضع معايير موحدة وعالية من التعليم الطبي في الهند.

ويعطي المجلس الاعتماد لكليات الطب، ويقدم تسجيلا للممارسين لمهنة الطب، ويرصد الممارسة الطبية في الهند، فضلا عن الاعتراف بالمؤهلات الطبية التي تمنحها المؤسسات الطبية في الهند، والاعتراف بالمؤهلات الطبية الأجنبية في الهند، واعتماد الكليات الطبية، وكذا تسجيل الأطباء مع المؤهلات الطبية المعترف بها.