أخبار مصر | برلمانية: "السيسي" أعطى للشعب حقه لكونه بطل المرحلة الماضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: "السيسي" أعطى للشعب حقه لكونه بطل المرحلة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، مشيرة إلى أن الرئيس أعطى للشعب حقه في كونه بطل المرحلة الماضية سواء على مستوى التحديات الاقتصادية أو الأمنية.

وقالت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن المواطن المصري هو من احتمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، وأثبت أن لديه من قوة الإرادة والصلابة الكثير ولن يبخل به عن دولته.