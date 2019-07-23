أخبار مصر | قرينة الرئيس تهنئ المصريين بذكرى 23 يوليو: ثورة مجيدة تجلت فيها التضحيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرينة الرئيس تهنئ المصريين بذكرى 23 يوليو: ثورة مجيدة تجلت فيها التضحيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء،: "أهنئ الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، والتي تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعباً وجيشاً من أجل الدفاع عن حريته واستقلاله، لتظل ذكرى ثورة يوليو شاهداً على إرادة هذا الشعب".