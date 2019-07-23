أخبار مصر | الشباب: الوزارة توفر لجميع المبادرات الشبابية الدعم والرعاية المادية واللوجستية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب: الوزارة توفر لجميع المبادرات الشبابية الدعم والرعاية المادية واللوجستية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع 100 شاب وفتاة من أصحاب المبادرات الشبابية المجتمعية، وذلك ضمن فعاليات برنامج "إيدك معانا" والذي تنفذه الوزارة لدعم المبادرات الشبابية، من خلال إقامة 5 معسكرات، تبدأ بمعسكر القاهرة والذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 24 يوليو الجاري، بمركز التعليم المدني بالجزيرة، بمشاركة محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الشرقية".

وحرص وزير الشباب خلال لقاءه بأصحاب المبادرات فتح حوار مفتوح مع جميع المشاركين ببرنامج "إيدك معانا"، والذي يأتي في إطار توجه الدولة المصرية بتبني أفكار الشباب ودعمها ووضعها في حيز التنفيذ وإعداد كوادر من الشباب

وأشارت وزارة الشباب، أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه حكوميا، لدعم مبادرات الشباب وتمويل رواد الأعمال المجتمعية الشبابيه في مصر.

Advertisements

وأضافت أن البرنامج يعمل على تنمية المبادرات واستغلال طاقات الشباب وتشجيعهم على التفكير والإبداع، وإطلاق مبادرتهم الفردية لحيز التنفيذ وتدعيم العمل التطوعي، وتبني ودعم المبادرات الشبابية ووضع الخطط، وإبراز قيادات مجتمعية محلية شابة قادرة على إدارة المشاريع مما يحقق العدالة بين الشباب أصحاب المبادرات وإتاحة الفرصة لهم في إنجاح مشروعاتهم التنموية.

وصرحت أنه تم رصدت دعم مادي لتلك المبادرات قرابة 7 ملايين جنيه، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال 5 معسكرات تدريبية للمشاركين تشمل محافظات الجمهورية، حيث تقدم لبرنامج "إيدك معانا" نحو 1100 مبادرة على مستوى محافظات مصر، وجاءت محافظة القاهرة الأعلى مشاركة بـ 131 مبادرة، والجيزة بـ 120 مبادرة.

ومن المقرر تدريب المبادرات المقبولة على كيفية إدارة المبادرات وتطويرها، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال برنامج القيادة الشبابية YLP، وهو أحد برامج البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم الشباب بالمنطقة العربية لاستكشاف مناهج مبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.