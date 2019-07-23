أخبار مصر | مفاجأة في طقس الأربعاء.. والحرارة تسجل 41 درجة بهذه المحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في طقس الأربعاء.. والحرارة تسجل 41 درجة بهذه المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، بينما يكون حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ودرجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.