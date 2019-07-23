أخبار مصر | 'الإعلاميين' تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الإعلاميين' تهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء نص التهنئة كالتالي: "بمشاعر صادقة ملؤها التقدير والاحترام لشعب مصر العظيم، تتقدم نقابة إعلاميين مصر، بأرق التهاني لمصر والمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التي أرست مبادئ العدالة الاجتماعية، والحرية من وطأة الاستعمار، واسترداد الشعب لكرامته وتقرير مصيره وبناء مستقبله، وأضاءت دروب الحرية لكثير من شعوب العالم، كي تسير على طريق النمو والتقدم بأيدي أبنائها المخلصين".

وأضافت التهنئة: "وبهذه المناسبة تتقدم نقابة الإعلاميين، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكل القادة والضباط والجنود أبطال جيش مصر البواسل الذين يضربون المثل دائمًا في الانحياز لمصلحة الوطن وإرادة الشعب".