أخبار مصر | "ترامب" يهنئ "السيسي" بذكرى "23 يوليو": نقدر تعاوننا الوثيق في مجال مكافحة الإرهاب

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأكد "ترامب"، إن الولايات المتحدة تقدر تعاونها الوثيق مع مصر في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، وتسعى إلى تعميق الشراكة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الشامل وتعزيز العلاقات التعليمية والثقافية.

وأعرب، في البرقية التي نشرتها السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء: بالنيابة عن الشعب الأمريكي، عن التهنئة الخالصة في الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، مؤكدا أن الولايات المتحدة ومصر ترتبطان منذ عقود من الزمان بشراكة قوية متجذرة أملا في منطقة أكثر سلاما وآمنا ونجاحا.

وكما أعرب الرئيس الأمريكي عن تمنياته للشعب المصري بمستقبل منتج ومزدهر، مؤكدًا تطلع الولايات المتحدة لمواصلة الشراكة وتعميق الصداقة وتوسيع التعاون في العام المقبل.