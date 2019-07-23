شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 13 رحلة لنقل 3217 حاجًا للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير شركة «مصر للطيران»، الثلاثاء، 13 رحلة جوية لنقل 3217 حاجا إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت مصادر بمصر للطيران- في تصريح اليوم- «إن الشركة تسير 4 رحلات إلى جدة لنقل 943 حاجا، و9 رحلات إلى المدينة المنورة بواقع 4 رحلات من برج العرب لنقل 933 حاجا، و5 رحلات من مطار القاهرة على متنها 1341 حاجا من حجاج قرعة الدقهلية والغربية والبحيرة والإسكندرية، بالإضافة إلى بعثة التضامن والداخلية والترانزيت من باماكو وحجاج أفراد وسياحة بخلاف رحلات العمل».

ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية (مصر للطيران) هذا العام إلى الأراضى المقدسة 70 ألف حاج على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته