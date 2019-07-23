شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق ملتقى توظيف شباب وفتيات الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة عن تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة، بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص، وذلك على مدار يومي 25-24 من الشهر الجارى بدءا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً بنادي الترسانة بالعجوزة، وبمشاركة نحو 40 شركة ومصنعا ومؤسسات تعمل في مجالات عديدة.

وتعلن محافظة الجيزة أنه قد تم تحديد مقار لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب والذى من المقرر أن يشهد إقبالاً كبيراً، نظراً لفرص العمل الجيدة التي تم توفيرها.

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وتؤكد محافظة الجيزة أن الملتقى يتيح حوالي 10 آلاف وظيفه وفرصة عمل لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات في وظائف محددة.

ويأتي في مقدمة الوظائف المطلوبة الأطباء البيطريون ومهندسو ميكانيكا وتركيبات وجودة وإنتاج، ومهندسون زراعيون ومدرسو محو أمية، وموظفو استقبال، ومديرو مبيعات، وأعضاء ومندوبون للمبيعات، ومدير للوحدات، ومديرو فروع، ومساعدون، ومشرفو مطاعم ومساعدون لمديرين، ومديرو محال ومحاسبون وكول سنتر وسيلز وصيدلى ومساعدو صيدلي، وشيفات ومساعدون لشيفات، وبائعون، وويتر وكابتن أوردر وأعضاء صالة في مطاعم ووكلاء تحصيل وفنى إنتاج ومراقبو جودة ومندوبون وسائقون درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وزراعيون وفنيو سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانة. وإصلاح كاوتشات ونجارون وأمن وحراسة وسيدات تفتيش ومراقبو كاميرات ومندوبو توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

وسيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفورى لمن ينطبق عليهم الشروط، كما ستقام دورات تدريبية في كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذي لا ينطبق عليهم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل.