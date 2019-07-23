شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تنظم جسرًا جويًا من القاهرة لمكة والمدينة لنقل الحجاج المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المهندس أحمد فوزى، رئيس شركة مطار القاهرة الدولي، مع ممثلي الخطوط السعودية بالقاهرة، الترتيبات الخاصة بسفر الحجاج المصريين على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية، والتي ستبدأ تسيير جسر جوي بين القاهرة وبعض المدن السعودية، سواء عبر الرحلات المجدولة أو من خلال الرحلات الإضافية.

ومن المقرر أن تنقل الشركة نحو 16% من حجم الحجاج المصريين، التابعين لبعثة حجاج الشركات السياحية، وبعض الحجاج الفرادي، نظراً لأن حجاج بعثتي القرعة التابعة لوزارة الداخلية، والجمعيات التابعة لوزارة التضامن، متعقدتان مع شركة مصر للطيران.

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وقال فوزي إنه «تم الاتفاق على الإبقاء على الرحلات المنتظمة للخطوط الجوية السعودية إقلاعاً وهبوطاً، كما هي من مبني الركاب رقم 2 بالمطار، أما الرحلات الإضافية فإنها ستقلع وتهبط في مبني الركاب رقم 1 بالمطار، المعروف بالمطار القديم، كما تم الاتفاق على ضرورة أن يوفر المطار عددا كبيرا من المنسقين بمبنى الركاب رقم 1، 2 للاستقبال الحجاج، وإرشادهم إلى أماكن سفرهم الصحيحة، سواء على الرحلات المنتظمة أو الإضافية، وتركيب عدد كبير من العلامات الإرشادية داخل حيز المطار لتوجيه الحجاج، إضافة إلى توفير خدمات التنقل بين صالات مطار القاهرة من خلال القطار(المونوريل) أو الأتوبيسات (شاتل باص)، للعمل على راحة المسافرين».

وفي السياق ذاته، تسير، اليوم، الأربعاء، شركة مصر للطيران، 12 رحلات جوية من مطاري القاهرة وبرج العرب، إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، لنقل 3000 حاج لأداء مناسك الحج لبيت الله الحرام من حجاج الجمعيات الأهلية ببعض محافظات الدلتا والقاهرة.

كان مطار القاهرة الدولي بدأ الخميس الماضي سفر أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام، ومن المتوقع أن تنقل مصر للطيران نحو 100 ألف حاج من حجاج البعثات النوعية الثلاث القرعة والسياحة والتضامن وحجاج الترانزيت، وحجاج دولة فلسطين وبعض الدول الأفريقية، على متن 351 رحلة جوية لمطاري جدة والمدينة المنورة.