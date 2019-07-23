شكرا لقرائتكم خبر عن أسر شهداء الشرطة تحتفل بأعياد ثورة يوليو في حديقة الحيوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدعوة من د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبلت حديقة الحيوان، صباح الثلاثاء، 37 أسرة من أسر شهداء الشرطة، بمناسبة احتفالات مصر بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة.

وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه تم تنظيم برنامجًا ترفيهيًا لأسر شهداء الشرطة، شمل زيارة القاعة الملكية والمتحف الحيواني والحبلاي الملكية وكل أقسام الحديقة، بالإضافة إلى تفقد أماكن نجوم الحديقة، مثل الفيل نعيمة والزرافة سونسن والأسد حسين فهمي، بالإضافة إلى سيدة قشطة، مشيرًا إلى أن البرنامج الترفيهي تضمن أيضًا عروضًا للتنورة وألعاب الأطفال.

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وأضاف «رجائي» أنه يجري إعداد مخطط تفصيلي لحديقة الحيوان، بتكليف من الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، يحولها لأحد المزارات السياحية الهامة لخدمة رواد الحديقة لتكون متنفسًا لجميع المصريين والقادمين لزيارة مختلف المعالم السياحية في مصر ضمن خريطة المزارات السياحية، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تشمل جميع أوضاع مبايت وأماكن إيواء الحيوانات البرية، وفقًا للمعايير الدولية والرعاية الصحية للحيوانات مع زيادة المسطحات الخضراء في مختلف أرجاء الحديقة.

من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، إنه تم تنظيم هذه الجولة لأسر شهداء الشرطة تقديرًا لدور الشرطة المصرية في حفظ الأمن الداخلي جنبًا إلى جنب مع الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية في حفظ حدود الدولة المصرية.

وأضاف «القرش» في تصريحات صحفية، على هامش جولة أسر شهداء الشرطة، أن أطفال الشهداء استمتعوا بمدينة الملاهي في الحديقة، وتم استعراض خطة وزارة الزراعة لتحسين الخدمات المقدمة لرواد حديقة الحيوان لإشاعة الرضا لدى الزوار، وتأكيدًا على أن مصر تخطو خطوات في طريق تقديم افضل الخدمات للمواطن المصري.

وأشار «القرش» إلى أن نظرة الرضا في عيون أمهات وزوجات شهداء الشرطة انعكست على نجاح اليوم الترفيهي الذي نتمني أن يليق بجزء من واجب عظيم للشهداء تجاه الوطن وهو ما يجب ان ندعمه من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات في مختلف المناسبات الوطنية تقديرا لهذه الادوار العظيمة في تاريخ الوطن.