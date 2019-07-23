شكرا لقرائتكم خبر عن بهدف إعادة تأهيل 3 مناطق مدمرة.. «أبوسلامة» تستزرع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية «أبوسلامة» لحماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر بالتنسيق مع قطاع المحميات الطبيعية بمصر، وكلية علوم جامعة الأزهر شعبة علوم البحار والأسماك وبرنامج الأمم الانمائي للبيئة، تنفيذ برامج مراقبة علمية، وبحوث بيئية وأنشطة خاصة بزيادة المعرفة والوعي بقيمة التنوع البيئي بالبحر الأحمر من أجل التغيير الإيجابي والحفاظ على البيئة.

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وأكد محمد عبدالغني، رئيس الجمعية، أن المشروع الذي تقوم به جمعية «أبو سلامة» يعد نموذجًا لجهود إحدى منظمات المجتمع المدني للحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر وهو مشروع إعادة تأهيل الشعاب المرجانية بالمناطق التي تم تدميرها من الساحل عن طريق توفير أسطح صناعية من مواد متوافقة بيئيًا وملائمة لاستقبال يرقات الشعاب المرجانية ونموها بطريقة طبيعية، والتحديات التي تواجهها مثل الأنشطة الترفيهية والأنشطة البشرية غير المستدامة.

ويستهدف المشروع إعادة تأهيل 3 مناطق من المناطق المدمرة من الشعاب المرجانية بمنطقة الغردقة، حيث تم إنزال النماذج بثلاثة مناطق وجميعها استقبلت يرقات الشعاب وبدء ظهور نموات تبشر بنجاح التجربة بإعادة التأهيل، وإنشاء مواقع جديدة للغوص خاصة بالتدريب للمبتدئين، بالإضافة إلى دعم تنمية الثروة السمكية بالمنطقة، علاوة على إنشاء موقع تعليمى لأبحاث الشعاب المرجانية، ودعم القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية على القيام بدور تطبيقى، وتدريب كوادر وطنية على القيام بعمليات إعادة تأهيل البيئات المختلفة.

وأضاف «عبدالغني» أنه تم تدريب مجموعة من باحثي البيئة على عملية إعادة التأهيل بطريقة طبيعية مما يفتح آفاق جديدة فيما بين باحثين البيئة بضرورة إعادة تأهيل المناطق المدمرة مع إمكانية حساب ذلك ضمن تكلفة الغرامة التي يوقعها القانون على القائم بالتدمير، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بالمنطقة الذي يتعدى مرحلة الدراسة والرصد إلى مرحلة المشاركة الفعلية لحل المشكلات البيئية من التجارب الناجحة في اعادة التأهيل للشعاب المرجانية المدمرة.