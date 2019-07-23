شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يعتمد قرار تقسيم «فيديكو»: 5 أحياء.. ومنطقة خدمات مُتميزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، مشروع تقسيم الأرض المملوكة لمحافظة الإسماعيلية والكائنة شمال مدينة الاسماعيلية في منطقة أرض (فيديكو) بمساحة إجمالية قدرها 372 فدانا و18 قيراطًا و9.21 سهمًا.

وتضمن القرار المواد التالية:

المادة الأولى: يتكون المشروع من خمسة أحياء سكنية على النحو التالي:

الحي الأول، وهو حي الفيلات، ويتكون من ستة مناطق بمساحات من 12 فدانا إلى 20 فدانا بإجمالي 85 فدانا تقريبًا، ويلتزم المشترى بتقديم مشروع تقسيم للمنطقة المباعة له بحيث لا تزيد نسبة المبانى عن 50% من إجمالي المساحة والارتفاع أرضي + دوريين علويين.

الحي الثاني، وهو حي الإسكان المتميز وينقسم إلى منطقة «أ» بعدد 163 قطعة أرض بمساحات مختلفة طبقا للرسومات ومنطقة «ب» بعدد 219 قطعة أرض بمساحات مختلفة طبقا للرسومات.

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الحي الثالث، وهو حي الإسكان فوق المتوسط وينقسم إلى منطقة (أ) بنحو 63 قطعة أرض بمساحات مختلفة طبقا للرسومات ومنطقة (ب) التي تضم 80 قطعة أرض بمساحات مختلفة طبقا للرسومات ومنطقة (ج) وتشمل 107 قطع أراضي بمساحات مختلفة.

الحي الرابع، وهو حي الإسكان المتوسط، وينقسم إلى منطقة (أ) بعدد 57 قطعة أرض بمساحات مختلفة ومنطقة (ب) بعدد 120 قطعة أرض بمساحات مختلفة ومنطقة (ج) بعدد 48 قطعة أرض بمساحات مختلفة ومنطقة (د) بنحو 194 قطعة أرض بمساحات مختلفة.

الحي الخامس، وهو حي عمارات الإسكان، ويضم 60 عمارة سكنية ويشترط في الأحياء السابقة أن يتم البناء على قطع الأراضي بمساحات تتراوح من 180 م2 إلى 600 م2، وطبقا للمساحة على الطبيعة كما تبني قطع التقسيم للحي الثاني والثالث والرابع والخامس بارتفاع أرضي وأربع أدوار علوية كحد أقصي طبقا لما حددته القوات المسلحة بالموافقة رقم 2655 لسنة 2014، ويتم ترك مسافة 2 م من جهة الجارين و2,5 م من الخلف طبقا للكروكي المرفق ما لم يذكر خلاف ذلك فى القطع الواجهة وترك مسافة 2 م من جهة الجار و2,5 م من الخلف للقطع النواصي وغير مسموح بعمل محلات تجارية والالتزام بعمل جراجات وغير مسموح بتجزئة القطعة أو تقسيمها وتسري تلك الشروط على قطع التقسيم بالحي الثاني والثالث والرابع ويطبق القانون 119 لسنة 2008 بما لا يتعارض مع الاشتراطات المذكورة.

وضم القرار المادة الثانية الخاصة بالخدمات، حيث يحتوي المشروع على بعض الخدمات العامة، وهي 3 مدارس بمساحات مختلفة من (6000 إلى 14000 م2) و6 مساجد مساحة المسجد 250 م2 ومحطة تموين سيارات على مساحة 2000 م2 و 3 مناطق لإقامة محلات تجارية بإجمالى 5000م2 و7 مناطق للخدمات الإدارية والتجارية بمساحات مختلفة ونادي رياضي ومركز شباب على مساحة 5500 م2 ومنطقة النقابات والأندية على مساحة 18000 م2.

المادة الثالثة: تلتزم إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية بشأن مشروع التقسيم وإيداع صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقاري.

المادة الرابعة: تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزء لا يتجزأ من قرار التقسيم.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره على المختصين تنفيذه كل فيما يخصه وينشر بجريدة الوقائع المصرية.