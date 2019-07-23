شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب لمتابعة سفر الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران بجولة تفقدية فجر أمس الثلاثاء لمطار برج العرب لمتابعة سير العمل وحركة التشغيل الخاصة فى المطارات المصرية لتوديع ضيوف الرحمن قبل رحلتهم إلى الأراضى المقدسة، جولة تفقدية فجر اليوم لمطار برج العرب الدولي، رافق الوزير خلال الزيارة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات ، وكان في استقبالهما الطيار أسامه العباسى، مدير مطار برج العرب الدولى.

حيث تفقد وزير الطيران مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار، كما تفقد سيادته الخيمة الرئيسية المخصصة لإستقبال مودعى الحجاج، خاصة بعد جعلها مكيفة الهواء لتقديم كافة أوجه الراحة للحجاج ومودعيهم.

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وتابع الوزير مدى جاهزية المطار لاستقبال رحلات موسم الحج حيث يشهد المطار تشغيل عدد كبير من الرحلات المباشرة إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج محافظات الوجه البحري وخاصة الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ،والتى بدأت أولى رحلات توديع حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم من مطار برج العرب في ٢٢ يوليو الحالي .

وطالب الوزير جميع العاملين بالمطار بتقديم كل ما فى وسعهم من أجل توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن ، كما أكد على ضرورة تطوير أماكن الانتظار بالنسبة للمودعين والمستقبلين وتطوير مناطق التفتيش وانهاء الإجراءات للركاب بما يسمح بتقديم الخدمة بالشكل اللائق بمصر وبالمطار الذى يخدم محافظة الإسكندرية والوجه البحرى .

كما زار موقع مشروع إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمصر المقرر إنشاؤه في مطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا، بمساحة 34 ألف و100 متر مسطح، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى ستة ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة في 2030.

وفى ختام الجولة أعرب وزير الطيران عن تقديره لإجراءات التأمين التى تتم بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية سواء من الداخلية أو الجمارك أو الحجر الصحى لإنجاح موسم الحج وتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن .