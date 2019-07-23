شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة هيكل يستقبل السفير السعودي بالقاهرة في مدينة الإنتاج الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير السعودية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
في بداية اللقاء، أعرب هيكل عن ترحيبه الكبير بالزيارة، مُؤكدًا أن المملكة دائمًا لها مكانتها الخاصة لدى الدولة المصرية, وتحظي بتقدير كبير لدى المصريين.
وأطلع «هيكل» السفير السعودي على إمكانيات المدينة العلمية والتكنولوجية وأهم الأنشطة بها, معربًا عن استعداد المدينة التام للتعاون مع المملكة في كافة مجالات الإعلام.
ومن جانبه، قدم السفير الشكر لهذه الدعوة الكريمة, وقال إن مدينة الإنتاج تعد منارة إشعاع إعلامي متكاملة في المنطقة.
وأضاف السفير أن العلاقات بين مصر والسعودية شهدت طفرة كبيرة في مختلف مجالات التعاون, مُشيرًا إلى أن الإعلام له دور محوري هام في تعزيز تلك العلاقات.
وأعرب السفير عن رغبته الصادقة في التعاون المستقبلي مع مدينة الإنتاج الإعلامي في الفترة القريبة القادمة.
وأكد السفير أن مصر حاليًا تشهد طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، وأن العديد من الإنجازات قد تحققت في فترة قياسية وبأعلى مستوى من الدقة في العديد من المجالات والمشروعات القومية الكبرى.
كان هيكل قد اصطحب السفير السعودي في جولة بالمدينة شملت مركز إحياء التراث السينمائي واستديو الدولبي اتموس ومناطق التصوير المفتوحة، وكذلك استوديوهات قنوات MBC مصر وصدى البلد والحياة وأون تي في والنهار وdmc، والتقيا بعدد من الإعلاميين في هذه القنوات.
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