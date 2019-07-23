شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعدام 271 كجم أغذية فاسدة في حملة على مطاعم شهيرة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إعدام 271 كجم أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأوعية متهالكة، بالإضافة إلى إعدام 17 لتر زيت سبق غليه، والتوصية بإيقاف تشغيل عدد 7 منشآت بهم خطر داهم على الصحة العامة ويعملون بدون ترخيص، وذلك خلال حملة مكبرة شنتها الوزارة على إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بمحافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية».

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وحسب بيان الوزارة، الثلاثاء، تم المرور على 8 مطاعم، وسحب 47 عينة أغذية متنوعة، وإرسالها للتحليل بالمعامل التابعة لوزارة الصحة والسكان، وقد تم تحرير 22 محضر جنح صحية للمخالفات التي تم رصدها، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في الرقابة المستمرة والدورية لضمان سلامة الغذاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى أنه تم تشكيل فرق من الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالاشتراك مع مكاتب مراقبة الأغذية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية للمرور الميداني على إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة، للتأكد من مدى استيفاء تلك المطاعم والعاملين بها للاشتراطات الصحية المطلوبة والتأكد من حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الغذاء واستبعاد من تظهر عليه أي علامات مرضية، فضلاً عن التأكد من صلاحية الأغذية المتداولة للاستهلاك الآدمي من عدمه عن طريق سحب عينات منها وإرسالها للمعامل لفحص مدى صلاحيتها.

وشدد «عيد» على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنشآت الغذائية المخالفة، مؤكداً تكثيف تلك الحملات على كافة المنشآت الغذائية، سواء بالنوادي الرياضية، أو سلاسل السوبر ماركت، أو المصانع، وأيضاً المطاعم والكافيتريات، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.