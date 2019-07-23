شكرا لقرائتكم خبر عن «والي» و«الغرابلي» يفتتحان معرض «ديارنا» بمطروح بمشاركة 9 محافظات و60 عارضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، معرض «ديارنا» بالنادي الاجتماعي بمرسى مطروح، الذى يستمر حتى 8 أغسطس المقبل بمشاركة 9 محافظات و60 عارضًا.

ويشمل المعرض المفروشات والكليم والجوبلان والاكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها، ومنتجات أخميم وخوص وكراسي بحر من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية. ,وغيرها

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وزيرة التضامن الاجتماعي قالت إن الوزارة حريصة على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة، خلال المعرض الذي تشارك فيه 9 محافظات، هي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط وأسوان وسوهاج والقليوبية ومرسي مطروح والفيوم.

وأضافت أن المعرض أصبح مناسبة تعني الكثير للأسر المنتجة إذ حقق في الأعوام الأخيرة مبيعات قياسية.

من جانبها، أكد محافظ مطروح ترحيب المحافظة بمثل هذه المعارض التي تعمل على توفير فرص ودخل اقتصادي للشباب والمرأة، مع ما يشهده المعرض من نجاح كبير على مدى الأعوام السابقة، وسط إقبال شديد من أهالي وزوار المحافظة وتقديم الجهات المسؤولة لكافة الدعم لإقامة مثل تلك المعارض.