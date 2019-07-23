شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قواعد التحويلات ونقل القيد بالكليات بجامعة القاهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقر مجلس جامعة القاهرة، في اجتماعه برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، قواعد التحويلات ونقل القيد بكليات الجامعة في العام الجامعي المقبل 2019/2020، علي أن يبدأ مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة في تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطلاب اعتبارًا من أول شهر أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التحويل بالنسبة لطلاب الفرق الأعلى يتم مركزيًا من خلال مكتب التحويلات المركزي بالجامعة، بحيث لا يقل التقدير العام للطالب عن ممتاز للتحويل لكلية الهندسة وكليات المجموعة الطبية، وجيد جداً بالنسبة لبقية الكليات العملية الأخرى، وتقدير جيد للكليات النظرية.

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وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التحويلات تتم في إطار النسبة التي يحددها مجلس كل كلية وفى ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات، والتزام الطالب بإثبات محل إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة، وتكون الأولوية في التحويل للطلاب الحاصلين علي المجاميع الأعلي، وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الطلاب المكفوفين والمعاقين والمفصولين.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة، فإن تحويلهم للكليات المتناظرة أو نقل قيدهم للكليات غير المتناظرة، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وأكد الدكتور محمد الخشت، التزام جامعة القاهرة بالقواعد التي أقرها مجلس الجامعة بشأن التحويلات، كما أكد على ضرورة التزام الطلاب الراغبين في التحويل بتقديم بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، مضيفٱ أن التحويل للبرامج الجديدة ذات الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق الجامعة.