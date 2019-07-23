شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح ووزيرة التضامن يفتتحان مركز تأهيل مرضى الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، مركز العزيمة للتأهيل.

ويعد مركز تأهيل مرضى الإدمان، هو أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح.

جاء ذلك بحضور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ثم استمعت الوزيرة لشرح كامل للمركز وأقسامه من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق علاج الإدمان.

وقالت الوزيرة إن مركز العزيمة بمطروح سيكون انطلاقة جديدة، وأكدت أنه سيتم تقديم كل الدعم من وزارة التضامن ليكون المركز نقطة إشعاع، في ظل حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية علي كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية، بجانب العمل على التوسع في إنشاء مراكز لعلاج مرضى الإدمان في مختلف المحافظات.

واعتبرت أن الإدمان سبب رئيسي لكل مشكلات المجتمع من عنف وانتهاكات ويؤثر أيضًا على الإنتاج، ومن ثم على الاقتصاد المصري، ومن هنا كان المركز نقطة انطلاق لمراكز الإدمان في جميع قرى الجمهورية.

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من جانبه، أشاد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بجهود الدولة في المواجهة الحاسمة لمشكلة التعاطي والإدمان إدراكاً لخطورتها على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي وارتباطها بالسلم والأمن المجتمعي، وإيماناً بضرورة حشد وتعبئة الجهود والموارد البشرية والمالية في مواجهتها في إطار منظومة عمل متكاملة تستند إلى خطة واضحة المعالم.

كما وجه المحافظ الشكر إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم الوزارة وتعاونها المستمر مع المحافظة في دعم كافة الفئات المهمشة والأولى بالرعاية ولبرنامج تكافل وكرامة، وصرف المساعدات والمعاشات والتعويضات.

وأُنشىء المركز المطور بتكلفة ٩ ملايين جنيه على مساحة 7 آلاف متر مربع، ويضم 27 شاليه بطاقة 108 أسرَة، بالإضافة إلى مبنى إداري ومطعم ومركز كمبيوتر ومكتبة وقاعة اجتماعات وملعب كرة قدم وصالة رياضية تضم أحدث الأجهزة على أحدث مستوى رياضي وغيرها، لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل.

كما يهدف إلى تقديم خدمات في مجال التأهيل النفسي للمتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين. إلى جانب فرص تدريبية للمتعافين على العديد من الحرف المهنية وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات.

كان محافظ مطروح استقبل مساء أمس وزيرة التضامن الاجتماعي بمكتبه والوفد المرافق لها أثناء زيارتها للمحافظة لافتتاح مركز علاج الإدمان بطريق القصر، الذي يعد أول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمطروح. كما افتتحا معرض ديارنا بمدينة مرسى مطروح الذي يشارك فيه 60 عارضًا من 9 محافظات.

وأبدت الوزيرة سعادتها البالغة بزيارة المحافظة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي يتميز بها أهل مطروح.