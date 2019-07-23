بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط تاجر عملة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بسوهاج.

كانت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام أحد الأشخاص، "حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج"، بممارسة نشاط واسع في مجال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه حوالات دولاريه من العاملين المصريين بالخارج ببعض الدول العربية ثم يقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوى العاملين المصريين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة على حساباتهم البنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال شهر طبقاً للفحص المستندي أربعة ملايين جنيه مصري".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.